Украинские диверсанты взяли в заложники до шести человек под Брянском

Фото: СБУ Украины

До шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. ДРГ проникли в Климовский район из Черниговской области. На данный момент идут бои.

Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе. Сейчас в заложниках находятся до шести мирных жителей, — говорится в сообщении.

По словам собеседника ТАСС, на территорию России проникли несколько десятков вооруженных диверсантов.

Источник уточнил, что идет боевое столкновение, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

При этом данные об обстреле ДРГ школьного автобуса не соответствуют действительности, рассказала врио замгубернатора Брянской области. Она подчеркнула, что все школы в области находятся на дистанционном образовании, а украинские диверсанты не смогли проникнуть в учебные заведения.