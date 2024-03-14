Украинские диверсанты попытались проникнуть еще в один регион России Старовойт: украинские диверсанты попытались проникнуть в Курскую область

Фото: МО Украины

Украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской области через поселок Теткино, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, Пограничная служба ФСБ России и ВС РФ остановили противника.

Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать, — уточнил Старовойт.

Глава региона также призвал сограждан не верить информации из недостоверных источников и сохранять бдительность. Старовойт напомнил, что о подозрительных людях или предметах нужно сообщать по номеру 112.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. По данным канала, ВС России вступили с противником в бой около села Сподарюшино. По данным SHOT, диверсанты зашли со стороны Поповки — это украинская деревня, всего ДРГ состоит из 30 человек. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на участника боев с украинской ДРГ под Белгородом сообщил о напряженной обстановке в приграничной зоне. По словам источника, идет отражение атаки, ведется стрелковый бой.