Украинские диверсанты могли покинуть территорию России

Фото: МО Украины

архивное фото, бойцы украинской армии

К настоящему моменту украинские диверсанты могли покинуть территорию России, сообщили в разговоре с журналистами ТАСС очевидцы событий в Брянской области. По имеющимся сведениям, ДРГ не проявляет признаков активности. Сейчас в регионе идут поиски диверсантов, которые могли остаться в РФ.

На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории, — рассказал один из очевидцев.

Местные жители подчеркнули, что сейчас звуков стрельбы в регионе уже не слышно.

2 марта в Брянскую область пробралась украинская ДРГ. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек.

Сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны. Власти Брянской области не подтвердили эту информацию.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал произошедшее «классической провокацией». По его мнению, власти России хотят напугать граждан своего государства для оправдания «нападения на другую страну».