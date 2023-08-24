Украинские диверсанты испугались мужчины в плавках и покинули Крым SHOT: украинских диверсантов в Оленевке распугал мужчина в плавках и с «Сайгой»

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Украинские диверсанты покинули территорию кемпинга в населенном пункте Оленевка в Крыму после появления мужчины в плавках с автоматом «Сайга», сообщает Telegram-канал SHOT. В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что после прихода мужчины с карабином украинские диверсанты в спешке вернулись к своим лодкам. Уточняется, что российские силовые службы стреляли по ним уже на обратном пути.

Об обстреле туристического лагеря в ночь на 24 августа сообщал Telegram-канал Baza. По его сведениям, огонь велся из гранатометов и автоматического оружия. Как стало известно каналу, туристы заметили группу из 10 людей на резиновых лодках у побережья Черного моря, которые после обстрела скрылись. Позднее Telegram-канал SHOT сообщил об уничтожении четырех лодок с украинскими диверсантами. По данным канала, были убиты от 15 до 20 человек. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как рассказал турист Владимир, отдыхавший в кемпинге, изначально он перепутал вооруженных украинских диверсантов, напавших на палаточный лагерь, с браконьерами. По его словам, многие туристы подумали, что преступники пришли ловить рыбу кефаль. О том, что нападавшие были членами украинской ДРГ, они узнали лишь после их исчезновения, подчеркнул Владимир.