Украинские десантники на катере и гидроциклах попытались проникнуть в Крым МО РФ: ВКС помешали десантникам ВСУ на катере и гидроциклах попасть в Крым

Фото: МО Украины

Российская авиация пресекла ночную попытку украинских десантников попасть на территорию Крыма, сообщает Минобороны РФ. Бойцы ВСУ хотели добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.

В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, — говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что ночью 4 октября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дроны пытались атаковать Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал, что в небе над Брянской областью российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Ночью глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны, сбиты воздушные цели. По его данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.