Российская авиация пресекла ночную попытку украинских десантников попасть на территорию Крыма, сообщает Минобороны РФ. Бойцы ВСУ хотели добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.
В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, — говорится в сообщении.
В Минобороны также сообщили, что ночью 4 октября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дроны пытались атаковать Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал, что в небе над Брянской областью российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Ночью глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны, сбиты воздушные цели. По его данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.