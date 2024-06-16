Украинские БПЛА атаковали сразу несколько белгородских населенных пунктов Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками Шебекино, Вязовое и Дроновку

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по городу Шебекино, селу Вязовому в Краснояружском районе и селу Дроновка в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, при атаке никто из мирных жителей не пострадал.

Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет, — написал глава региона.

В результате прилета дрона-камикадзе на одном из предприятий в Шебекино взрывом была посечена кабина грузового автомобиля. В селе Вязовом от детонации сброшенного с БПЛА взрывного устройства выбило окна в одном из домов, в Дроновке взрывом повредило один автомобиль.

Ранее Гладков сообщил об аварийном отключении электроэнергии в населенных пунктах Устинка, Ясные Зори, Бочковка, Нечаевка и Лозовое. Восстановительные работы должны были начаться после консультаций с Минобороны России.

До этого средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью один украинский беспилотник. Согласно сведениям Минобороны России, это был БПЛА самолетного типа.