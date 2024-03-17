Украинские беспилотники попытались атаковать завод в Славянске-на-Кубани

Фото: МО Украины

Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Там отметили, что аппараты были нейтрализованы, однако на предприятии начался пожар.

По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар. В настоящий момент привлечено к тушению пожара 83 человека, 25 ед. техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 ед. техники. Привлеченные подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано, — добавили в оперштабе.

Ранее в городе были слышны взрывы. Новостные паблики писали, что на одном из местных заводов начался пожар. Telegram-канал Baza уточнил, что есть как минимум один пострадавший — работник предприятия — и на место уже выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы.

До этого Baza сообщила, что беспилотники утром в субботу, 16 марта, атаковали сразу два предприятия Самарской области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Как утверждает Baza, первый дрон ударил по территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, после чего там начался пожар, а несколько других беспилотников атаковали Новокуйбышевское НПЗ.