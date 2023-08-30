Украинские беспилотники попытались атаковать Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Украина с помощью беспилотников попыталась атаковать территорию Московской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что БПЛА были самолетного типа.

Сегодня около 3 часов 30 минут мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области, — заявили в Минобороны РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил попытку атаки ВСУ на Центральный федеральный округ. По его словам, предварительно, разрушений и пострадавших нет. В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия, отметил Собянин.

Ранее сообщалось о звуках взрыва в центральном районе Брянска. По словам местных жителей, до этого оттуда доносился гул. По предварительным данным, в Брянске была возможна атака БПЛА и работа систем противовоздушной обороны.

Недавно стало известно, что четыре самолета Ил-76 оказались повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражало атаку беспилотников в псковском аэропорту.