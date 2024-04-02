Украинские беспилотники попытались атаковать два российских региона МО: силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре дрона Вооруженных сил Украины над Курской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, один аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.

Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области, — отметили в МО.

31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, местная жительница получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи скорой помощи. Глава региона также опубликовал кадры с места происшествия. На снимках видны повреждения в здании, которое охватил огонь.

Тогда же губернатор другого региона РФ — Курской области — Роман Старовойт известил об объявленном режиме опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны были приведены в готовность, заявил он.