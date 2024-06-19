Украинская ракета сбита над российским регионом Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбита ракета ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система противовоздушной обороны сбила над территорией Курской области украинскую ракету, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов. По его словам, снаряд перехвачен в Медвенском районе.

В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам — бойцам ПВО! — написал руководитель региона.

Объявление о ракетной опасности в Telegram-канале Смирнова появилось в 14:19. Спустя 15 минут он сообщил о работе ПВО и напомнил жителям, что приближаться к обломкам ракет или БПЛА нельзя. Через 13 минут после этого прозвучал отбой опасности.

Ранее украинский октокоптер атаковал дом в поселке Теткино в Курской области. В результате удара никто не пострадал, загорелась хозяйственная постройка, которую потушили спасатели и участники добровольной пожарной дружины.

17 июня сообщалось, что украинская армия за сутки атаковала свыше 10 населенных пунктов Курской области. Врио главы региона отметил, что обстрелам подверглись Суджанский, Кореневский, Глушковский и Рыльский районы. Никто из местных жителей при этом не пострадал. В результате действий ВСУ повреждены линии электропередачи в поселке Краснооктябрьский, без света временно остались жители села Волфино и поселка Волфинский Глушковского района.