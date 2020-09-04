Украинская община Крыма отправила в Киев доказательства, что её не угнетают

https://static.news.ru/photo/a6f377d0-eed3-11ea-be86-fa163e074e61_660.jpg Фото: anastasiya.gridchina.13/facebook.com

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины журнал на украинском «Крим сьогодні». Это было сделано, чтобы доказать властям в Киеве, что на полуострове никак не ущемляются права проживающих там украинцев.

По словам главы общины Анастасии Гридчины, община не ждёт ответа из офиса Владимира Зеленского, так как киевская власть «умело игнорирует и не замечает то, что ей не нравится».

А развитие и сохранение украинского языка в Крыму им определённо не понравится, ведь это рушит сценарий их лжи о том, как в Крыму плохо живут украинцы. Сейчас наша редакция заканчивает работу над вторым выпуском журнала «Крим сьогодні», и мы обязательно отправим следующий номер на Украину, — приводит её слова РИА Новости.

Первый в российском Крыму ежеквартальный культурно-просветительский журнал на украинском языке «Крим сьогодні» начал выходить в июне этого года.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Ранее глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что идею украинского экс-президента Леонида Кравчука по возвращению Крыма ждёт провал. По его словам, этому политику как одному из лидеров, способствовавших развалу СССР, вообще не свойственно созидание, писал NEWS.ru.