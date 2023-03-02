Украинская ДРГ расстреляла мужчину и ребенка в Брянской области Богомаз: один человек погиб при атаке проникшей в Брянскую область украинской ДРГ

Фото: МО Украины

Украинские диверсанты пробрались на территорию Брянской области и обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки погиб мужчина, а также был ранен 10-летний ребенок — его госпитализировали.

Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь, — сообщил губернатор Богомаз.

Он добавил, что в настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации ведут все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Кроме того, еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. Как сообщает Богомаз, в результате сброса с БПЛА вспыхнул жилой дом в селе Сушаны. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информации о пострадавших и жертвах нет.

Ранее ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Богомаз отметил, что в результате атаки загорелся частный дом, однако никто не пострадал.