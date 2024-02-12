Украинская ОПГ предстала перед судом в Подмосковье В Подмосковье участников украинской банды приговорили к срокам от 9 до 19 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье вынесли приговор участникам банды, созданной в 2014 году выходцами с Украины для похищения россиян, завладения их имуществом и организации убийств, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Мособлсуд приговорил членов преступного сообщества к срокам заключения от девяти до 19 лет.

Московский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимура Макарова, Максима Пызина, Дениса Усенко, Сергея Дунаева, Эдуарда Тавгорашвили, Эрвина Исмаилова, Оксаны Капкаевой, Андрея Кормича, Максима Мищенко, Евгения Мороза и Вадима Долгова, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Макарову и Тавгорашвили дали 19 лет колонии строгого режима, Пызин приговорен к 17 годам, Капкаева — к 13 годам колонии общего режима. Усенко, Дунаева, Исмаилова, Кормича, Максима Мищенко, Мороза и Долгова приговорили к срокам от девяти до 15 лет строгого режима. Также назначены штрафы и сроки ограничения свободы.

По данным следствия, с апреля 2014 года по октябрь 2019 года украинцы Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, в прошлом имевшие отношение к силовым структурам Украины, создали в Киеве преступное сообщество.

Расследование в отношении Байдалы, Игоря Мищенко, Шиманского и ряда других неустановленных лиц, находящихся на Украине, продолжается.

Ранее в Воронеже задержали гражданина Белоруссии, устроившего поджог на электроподстанции в Туле по заданию украинских спецслужб. ФСБ опубликовала видео задержания злоумышленника, готовившего новую диверсию.