Украинская армия обстреляла село в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли село Плехово в Курской области

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли село Плехово Суджанского района в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пострадавших нет. Некоторые здания получили незначительные повреждения, один из личных автомобилей посечен осколками.

Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. В нескольких домовладениях незначительно повреждены фасады, заборы и хозяйственные постройки. Осколками посечен один из личных автомобилей, — написал Старовойт.

Он добавил, что в результате обстрела села Гуево, Плехово и Горналь остались без света. На месте работают аварийные бригады.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. При обстреле было повреждено несколько домов, а также хозяйственные постройки. На месте работают оперативные и экстренные службы. Районные комиссии осматривают обстрелянные территории.

Утром в небе над Брянской областью российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.