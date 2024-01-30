Украинская армия обстреляла поселок в Курской области Старовойт заявил об обстреле поселка Глушково со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Глушково, расположенный в Курской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате обстрела пострадал один легковой автомобиль, также были повреждены жилые постройки. Власти Курской области пообещали оказать помощь всем собственникам, чье имущество пострадало в результате происшествия. В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстреле.

Поселок Глушково был обстрелян со стороны Украины. В трех домовладениях повреждены окна, крыши и фасады, пострадал один легковой автомобиль. Собственникам окажем помощь в восстановлении имущества, — написал Старовойт.

Министерство безопасности Тульской области ранее сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в небе над регионом. По данным регионального ведомства, в результате падения дрона никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. На месте падения аппарата работают экстренные службы.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 30 января дежурные силы ПВО сбили по меньшей мере 21 украинский беспилотник над российскими регионами. В частности, были уничтожены аппараты, замеченные в небе над Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями, а также над Республикой Крым.