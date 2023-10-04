Украинская армия 31 раз за сутки обстреляла территорию ДНР

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Вооруженные силы Украины 31 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, передает представительство ДНР в СЦКК. Всего по региону были выпущены 104 боеприпаса.

За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском — девять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском — восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, — сказано в сообщении.

Также известно, что на светлодарском направлении был совершен один обстрел из РСЗО, на волновахском — тоже один. При этом украинская армия атаковала районы восьми населенных пунктов ДНР, в том числе в Макеевке, Владимировке, Горловке, Зайцево и других.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ жилых районов ДНР было повреждено 13 домов и два объекта энергетики. По его словам, мужчина 65 лет получил ранения средней степени тяжести при обстреле города Ясиноватая, также пострадал житель поселка Владимировка. Противник применил реактивную артиллерию калибра 122 мм, рассказал глава ДНР.