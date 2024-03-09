Украинец сдался в плен раненому российскому солдату и три дня его выхаживал

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Боец Вооруженных сил Украины три дня выхаживал раненого российского военного, которому сдался в плен, сообщает Telegram-канал SHOT. Как рассказал сам солдат ВС РФ по имени Сергей, все это случилось во время взятия Авдеевки.

В составе штурмового отряда он и его сослуживцы разместились в здании разбитого детского сада. Во время очередного обстрела российский военный получил серьезные травмы: двойной перелом голени и руки, а также ему осколком выбило глаз. Мужчину спрятали, чтобы он дожидался эвакуации.

Через некоторое время военнослужащий услышал шаги. На требования назвать позывной, незнакомец попросил не стрелять, поскольку он безоружен и без бронежилета. Оказалось, что это был боец ВСУ, который сразу же сдался в плен.

Из-за сильных обстрелов медики три дня не могли дойти до Сергея. Все это время пленный 25-летний украинец с позывным Квас носил ему воду, которую под пулями набирал в ближайшей луже. У пленника Сергей узнал, что его зовут Александр, ему 25 лет, он был мобилизован из Николаева. Во время эвакуации Сергей на прощанье пожал руку своему спасителю и поблагодарил за поступок.

Ранее в Сети появилось видео, как российский боец пожимает руку пленному солдату Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. На кадрах запечатлен момент, как бойцы ВС РФ окружили укрытие одного из подразделений украинской армии, где противник прятался в окопах. Судя по видео, российские военные весьма тактично обращаются с украинскими пленными.