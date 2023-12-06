Украинец получил тюремный срок в Петербурге за продажу наркотиков Украинец получил шесть лет колонии за продажу наркотиков в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший гражданин Украины получил шесть лет колонии за продажу наркотиков в Петербурге, передает Telegram-канал «78 | Новости». Три года назад молодой человек переехал в Северную столицу и намеревался получить среднее специальное образование, но его исключили за неуспеваемость. После этого совместно со знакомыми он организовал группу, которая занималась сбытом наркотиков.

Суд вынес мужчине обвинительный приговор по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. По данным канала, на родине парень являлся членом различных движений ультраправого толка и занимался агитацией и пропагандой. В частности, он прошел военную и тактико-специальную подготовку на базе полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее супруги из Екатеринбурга стали фигурантами уголовного дела после отравления их ребенка метадоном. Он мог съесть наркотическое вещество, случайно оставленное родителями в доступном месте. Сами подозреваемые ранее признались, что употребляют запрещенные вещества, однако подчеркнули, что никогда не приносили их домой. В итоге суд в Екатеринбурге назначил родителям отравившегося ребенка административный штраф в размере 500 рублей. Их признали виновными в неисполнении родительских обязанностей. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, ему была оказана медицинская помощь.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.