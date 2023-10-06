Украинец получил 13 лет колонии за шпионаж ВС Крыма приговорил гражданина Украины к 13 годам колонии за шпионаж

Фото: Верховный Суд Республики Крым

Верховный суд Крыма признал гражданина Украины виновным в шпионаже и приговорил к 13 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда в социальной сети «ВКонтакте». Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого гражданин Украины С. Цыгипа был признан виновным в шпионаже. Подсудимому было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку его материалы содержат гостайну. Приговор украинцу в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали жителя Луганской Народной Республики, передававшего Украине данные о местоположении и передвижении Вооруженных сил России в регионе. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

До этого в Крыму возбудили уголовное дело против жителя Краснодара, подозреваемого в переходе на сторону Вооруженных сил Украины. По версии следствия, мужчина планировал уехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российской армии.