Украине предрекли скорую потерю Запорожья: новости СВО на утро 20 мая

Фото: МО РФ

Жители Украины начинают все больше опасаться, что армия России в скором времени возьмет под контроль город Запорожье, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, сражение за населенный пункт может начаться уже осенью.

Крупные города, находящиеся под контролем Украины, постепенно начинают пустеть, обратил внимание Меркурис. Такая тенденция возникла из-за агрессивной мобилизационной кампании киевских властей, подчеркнул он. Депопуляция также связана со стремительным продвижением российских войск, констатировал эксперт.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 19 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ нашли способ быстро уничтожать украинские дроны «Баба-яга»

Тепловизионные комплексы с экранами, устанавливаемыми на стрелковое оружие, помогают бойцам в зоне специальной военной операции (СВО) эффективно уничтожать в ночное время дроны «Баба-яга», сообщил ТАСС генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко. По его словам, эти аппараты невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но можно поразить с помощью тепловизионного прицела.

ВСУ попытались атаковать Россию из «Ольхи»

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать территорию России с помощью системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, ПВО поразила воздушные цели над Белгородской областью.

Фото: МО Украины

Российский боец в одиночку защитил танк от атак беспилотников ВСУ

Рядовой Евгений Акулов в течение двух часов в одиночку защищал потерявший ход танк от атак украинских FPV-дронов, заявила пресс-служба Минобороны РФ, пишет ТАСС. Российский боец с помощью антидронового ружья уничтожил три беспилотника противника, уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел на важном тактическом направлении, подчеркнули в МО. В итоге боевую машину успешно эвакуировали в пункт ремонта.

«Гробят будущее». В Раде обрушились на Сырского

Подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского несут ответственность за обрушение обороны ВСУ на разных участках и «гробят будущее» Украины, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram. По ее словам, главнокомандующий украинскими войсками поставил руководить фронтом генерала Юрия Содоля, чьи бойцы «завалили оборону» Харьковской области и «пропустили прорыв» Очеретино.

Два украинских дрона сбили над Курской областью

Два беспилотника Вооруженных сил Украины были уничтожены средствами ПВО над Обоянским районом, передал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, атака была пресечена в ночь на 20 мая.

Фото: МО РФ

Более 10 мирных жителей пострадали при атаке ВСУ из РСЗО

Вооруженные силы Украины ударили по центру города Шебекино из РСЗО, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, в результате пострадали 11 человек, в том числе три ребенка.

Также, продолжил Гладков, осколочные ранения получили пять мужчин и три женщины. Всех пострадавших доставили в больницы Белгорода.

Экс-глава Пентагона указал на плачевную ситуацию на фронте для Киева

Армия России продвигается в зоне спецоперации по всей линии фронта, из-за чего ситуация для Вооруженных сил Украины сложилась плачевная, заявил в интервью CBS бывший министр обороны и экс-директор ЦРУ США Роберт Гейтс. По его словам, затянувшееся в конгрессе рассмотрение вопроса выделения средств Киеву обернулось настоящей проблемой.

Как уточнил Гейтс, последние шесть месяцев Россия занималась перевооружением и пополнением армии. Сейчас в зоне украинского конфликта российских бойцов больше, чем было в начале спецоперации, обратил внимание он.

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