Украине предрекли крах в Харьковской области Полковник Макгрегор: после действий России в Харьковской области ВСУ грозит крах

Фото: МО Украины

ВСУ может грозить крах из-за продвижения России в Харьковской области и нежелания украинских солдат воевать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube. По его сведениям, целые взводы и роты украинских военных сдаются в плен ВС РФ.

Украина находится на грани краха. Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и они успешно продвигаются, — сказал он.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина может потерять Купянск, как Артемовск, из-за ошибок президента страны Владимира Зеленского. По его словам, после Купянска ВС РФ могут выйти на Харьков.

Он также отметил, что постоянные поражения украинской армии позволили ВС РФ перейти в наступление на Харьковском направлении.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские бойцы установили контроль над пятью населенными пунктами в регионе. По его словам, продвижение ВС РФ такими темпами является «серьезным показателем».

До этого Киев объявил обязательную эвакуацию 53 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Купянска, поселков городского типа Ковшаровка и Купянск-Узловой, поселков Заосколье, Двуречная, Петропавловка, Кучеровка и Волчанск. Жители будут эвакуированы в безопасные регионы Украины.