Украине предрекли гибель из-за узурпации власти: новости СВО на утро 5 июня

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, «узурпирует власть» и «множит беззаконие», заявил председатель движения «Другая Украина» доктор юридических наук Виктор Медведчук. По его словам, подобные действия рано или поздно приведут к гибели страны.

Медведчук подчеркнул, что народ страны буквально «отстранили от власти». И руку к этому приложили западные спецслужбы: США и Великобритании.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 4 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ организовали круглосуточную слежку за ВСУ у Часова Яра

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск активно применяют FPV-дроны у Часова Яра в Донбассе, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Там отметили, что с помощью аппаратов удается круглосуточно осуществлять разведку позиций ВСУ.

Украинский дрон сбили на подлете к Воронежу

Российская противовоздушная оборона обнаружила и уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Воронежу, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Точный удар по опорнику ВСУ помог армии РФ продвинуться под Харьковом

Расчет гаубицы «Мста-Б» ударил по заминированному опорному пункту украинских военных в Харьковской области, что позволило армии РФ продвинуться на этом направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. По информации ведомства, позиции противника вычислили с помощью БПЛА.

За последнюю неделю расчет «Мста-Б» нанес заметный урон обороне ВСУ, уточнили в МО. Бойцы уничтожили три взводных опорных пункта, четыре грузовых автомобиля, два артиллерийских орудия, констатировали в ведомстве.

Фото: МО РФ

Беспилотники ВСУ атаковали служебный автобус в российском регионе

Три женщины получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на служебный автобус сельхозпредприятия в Шебекино, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

У самого автобуса была пробита крыша и повреждено остекление. На месте происшествия работают оперативные службы, констатировал Гладков.

В Белом доме ответили на вопрос об отправке американских солдат на Украину

Белый дом не планирует отправлять солдат, советников или военных инструкторов на Украину, приводит РИА Новости слова помощник президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. По его мнению, поставки американского оружия киевским властям влияют на ситуацию в зоне спецоперации.

Как добавил Салливан, Украина оказалась «в глубокой дыре» по причине задержек с передачей помощи Вашингтоном. Однако сейчас положение ВСУ на фронте постепенно стабилизируется, констатировал он.

Названа причина отказа Зеленского от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за страха перед ультраправыми националистами, предположил колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер. По его словам, глава государства боится возмездия с их стороны.

Как считает Снайдер, украинский лидер возложит ответственность за переговоры на западных союзников. Однако это может быть расценено как удар по авторитету США и НАТО, отметил он.

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