Украинцы затравили жителя Иркутска за армейское фото в соцсетях

Жителя Иркутска украинцы затравили за его фото пятилетней давности в военной форме. За несколько дней 29-летний Иван Сизых получил 20 угроз от неизвестных ему людей. Все они оскорбляли его и грозили расправой за события в Буче, пишет «КП-Иркутск».

Ты ответишь за события в Буче. Мы знаем, что ты там был. С тебя будет спрос. Мы найдём в Иркутске твоих родных, детей, — говорилось в сообщениях.

При этом сам иркутянин уверяет, что на Украине никогда не был и вообще из Иркутска выезжает крайне редко. Как оказалось, у него на странице нашли фотографии со времён службы в армии пятилетней давности.

Прекратились сообщения только когда Иван закрыл свою страницу. Тогда боты начали кибератаку против его друзей и знакомых. Сейчас мужчина со знакомыми думает, стоит ли ему писать заявление в полицию.

Ранее в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения, которые российская сторона получила в своё распоряжение, оказались результатом «организованной фальсификации». Представитель Кремля заверил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.