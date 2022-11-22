Украинцы обнаружили, что многие жители Херсона симпатизируют России WP: Киев столкнулся со сложностями в Херсоне из-за симпатизирующих России жителей

Фото: Дмитрий Мармышев/ТАСС

После отвода российских войск на левый берег Днепра Киев столкнулся с некоторыми сложностями в Херсоне, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что многие жители города испытывают симпатию к России. Ранее они получали зарплату в российских рублях и массово оформляли паспорта РФ, в том числе в надежде на льготы и пенсии, превосходящие украинские в несколько раз, пишет издание.

Тысячи жителей города испытывали неоднозначное отношение к русским и даже симпатию, — рассказывают авторы статьи.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин пояснил, что город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По его словам, все желающие покинули район боевых действий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков впоследствии заявил, что Херсон по-прежнему остается административным центром Херсонской области. По его словам, никаких других решений не принималось.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее заявила, что Киев готовит эвакуацию украинского населения с территории Херсона. Она отметила, что это коснется уязвимых категорий граждан, в том числе пожилых людей. По ее словам, каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их проживание и медицинское обеспечение.