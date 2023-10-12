Украинскому военному дали пожизненное за расстрел людей в Мариуполе СКР: суд ДНР дал пожизненное украинскому военному за расстрел людей в Мариуполе

Фото: СК РФ

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения военнослужащего ВСУ Андрея Скорина, который расстрелял мирных жителей в Мариуполе, сообщил СК РФ. Его признали виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, включающих в себя жестокое обращение с гражданским населением, покушение на убийство и убийство.

В рамках расследования уголовного дела Скорин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 марта 2022 года военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Скорин вместе с сослуживцами выполнял приказ своего руководства и обстрелял мирных жителей, которые передвигались на велосипедах. Их заподозрили в пророссийских взглядах.

Позже, 31 марта того же года, Скорин вместе с другими солдатами ВСУ, исполняя незаконный приказ, расстрелял из огнестрельного и крупнокалиберного оружия три автомобиля с белыми лентами, что указывало на нахождение в них мирных граждан. В результате четверо мужчин и одна женщина погибли, еще двоим удалось скрыться в безопасном месте.

В сентябре военнослужащий морской пехоты ВСУ Валентин Василенко, ответственный за убийство 14 мирных жителей, был приговорен в ДНР к пожизненному заключению. Преступления он совершил в марте 2022 года во время боев за Мариуполь.

До этого Верховный суд ДНР вынес вердикт по делу бойца «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрия Шегая. Он был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство гражданского в Мариуполе весной минувшего года.