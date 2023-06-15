Украинца задержали за поджог на железной дороге в Подмосковье SHOT: в Подольске задержали гражданина Украины, сжегшего релейный шкаф на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковном Подольске гражданина Украины, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге и подготовке еще одного взрыва, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, мужчина действовал по заданию кураторов из СБУ. Против него возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

По данным SHOT, 45-летний украинец поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне между станциями Подольск и Гривно. По данным правоохранительных органов, на это его призвали пойти кураторы из СБУ через мессенджер Signal. Уточняется, что они присылали мужчине видеоинструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и готовили его к теракту. Он был задержан сразу после диверсии на железной дороге, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее SHOT сообщал, что в Краснодаре диверсант поджег релейные шкафы на железной дороге. По информации канала, для разведения огня злоумышленник использовал средство для розжига углей. Правоохранительные органы ищут преступника.

До этого SHOT сообщил, что диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Подмосковья. По информации канала, о горящем объекте в полицию доложил машинист поезда, который проезжал мимо. Шкаф успел выгореть полностью. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ).