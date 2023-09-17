Украинца с пистолетом задержали в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в подмосковном Королеве украинца, вооруженного пистолетом, сообщает Telegram-канал Mash. При себе у него также были боеприпасы не только к пистолету, но и снайперской винтовке.

По данным канала, мужчину зовут Михаил Гудзя. Задержан он был некоторое время назад на улице Академика Легостаева. Пистолет, изъятый у него при обыске, оказался травматическим Иж-79-9Е, переделанным для стрельбы боевыми патронами. Серийный номер с оружия был стерт.

В отношении задержанного проводится проверка. Как стало известно каналу, ранее мужчина часто публиковал в соцсетях свои фото, на которых позировал в форме нацистских карательных подразделений. В частности, латышского легиона СС.

В Королеве находится ЦНИИМаш, где делают ракеты «Союз», модули для МКС, а также ведут управление космическими полетами.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в Ярославле двух молодых людей, которые пытались поджечь вышку связи. Один из них оказался уроженцем Закарпатской области Украины. До этого в переписке с земляками он обещал устроить «яркую акцию», которая, по его замыслу, подтолкнула бы руководство России к прекращению СВО. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело о подготовке теракта, им грозит до 20 лет лишения свободы.