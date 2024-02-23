Украина затянула ремонт ЛЭП на Запорожской АЭС ЗАЭС уведомила МАГАТЭ о беспокойстве из-за затянувшегося ремонта на линии 330 кВ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

На Украине уведомили руководство Запорожской АЭС, что ремонтные работы на отключенной ранее линии электропередачи мощностью 330 кВ завершат не раньше 1 марта, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, ситуация вызывает беспокойство, о чем на станции уведомили МАГАТЭ.

Украинская сторона уведомила нас, что ремонтные работы на линии 330 кВ «Ферросплавная-1» будут закончены не раньше 1 марта. Что вызывает нашу обеспокоенность, поскольку обычно ремонт занимал один-два дня, — заявила Яшина.

21 февраля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ЗАЭС потеряла связь с последней резервной ЛЭП. По его словам, это очередное свидетельство нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на объекте. Гросси уточнил, что инспекторов МАГАТЭ уведомили об отключении линии 330 кВ из-за неисправности на украинской стороне. Яшина отмечала, что энергоснабжение обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская», угрозы безопасности нет.

В январе гендиректор «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ситуация на ЗАЭС в связи с неоднократными атаками ВСУ на станцию после ее перехода под контроль ВС РФ в 2022 году требует пересмотра стандартов безопасности на ядерных объектах. По его словам, в первую очередь требуется внедрить в регламенты дополнительные меры технологической защиты.