Украина запустила три ракеты по Крыму Сальдо: над Херсонской областью были сбиты три ракеты

Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты по Крыму, однако они были сбиты в небе над Херсонской областью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Информация о пострадавших на данный момент не поступала, сведений о разрушениях также нет.

Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеских ракеты, летевших на Крым. Провокация террористов киевского режима сорвана, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла село Дроновка Грайворонского городского округа. По его словам, снаряды повредили кровлю, фасад и забор одного из домовладений. В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что Россия начала сбор свидетельств об ударах Вооруженных сил Украины по гражданским объектам. По словам дипломата, как правило, ВСУ применяют для таких атак высокоточное орудие. Удары наносятся по больницам, детским садам и социальным центрам. По словам посла, Киев «точно знает, куда бьет».