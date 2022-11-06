Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС Член Запорожской ВГА Рогов: Украина возобновила подачу электричества на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС. После этого на станции отключили дизель-генераторы, отметил он в беседе с РИА Новости.

Атомная станция обеспечивала собственные нужды за счет дизель-генераторов после того, как несколько дней назад Украина обесточила две линии Запорожской АЭС.

Киевская сторона буквально более часа назад снова включила линии электропередач мощностью 750 киловольт и 330 киловольт, которые необходимы для обеспечения собственных нужд Запорожской АЭС. Дизель-генераторы на данный момент отключены, — рассказал представитель ВГА.

Рогов добавил, что Запорожская АЭС опять подключена к украинской энергосистеме. Российские специалисты не допустили аварийной ситуации на объекте, хотя навредить ему пытался киевский режим, указал чиновник.

Ранее в докладе Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) сообщалось, что Запорожская атомная станция 3 ноября лишилась доступа ко внешнему электроснабжению после серии ночных обстрелов. В публикации говорилось, что ЗАЭС начала получать питание от резервных дизельных генераторов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз заявил о необходимости создания безопасной зоны вокруг станции.