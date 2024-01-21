Украина устроила 21 января массовую атаку дронов на РФ: где сбили БПЛА

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины в ночь на 21 января атаковали Белгородскую, Курскую, Орловскую, Смоленскую и Тульскую области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ предприняли попытку налета с помощью беспилотников.

Атака на Белгородскую область, что повреждено

Линия газоснабжения повреждена в селе Новостроевка-Вторая в Белгородской области после атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших в результате удара нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Позднее стало известно, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области также попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По словам Гладкова, в результате атаки в одном жилом доме были выбиты окна, а также посечен фасад. Ни один мирный житель не пострадал, уточнил глава региона.

Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Колотиловка Краснояружского района. Там украинский дрон-камикадзе сбросил боеприпас, в результате чего повреждения получил объект инфраструктуры.

Какие еще российские регионы атаковали ВСУ

ВСУ обстреляли село Вишнево Курской области, сообщил губернатора региона Роман Старовойт. По его словам, обошлось без пострадавших, однако было выбито несколько окон.

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Орловской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон самолетного типа был ликвидирован в районе 22:30 мск. Военные уточнили, что целью летательного аппарата была попытка совершить теракт на территории страны.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Смоленской областью. По словам представителя ведомства, БПЛА был самолетного типа.

Позднее стало известно, что еще три украинских беспилотника самолетного типа попытались атаковать Смоленскую область. В МО РФ подчеркнули, что все аппараты были уничтожены.

Российская система противовоздушной обороны отразила атаку БПЛА над Тульской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что прилет дрона был зафиксирован около 23:50 мск.

Пожар в Морском торговом порту в Ленобласти

Telegram-канал Mash сообщил, что жители поселка Усть-Луга в Ленобласти слышали взрыв в районе угольного терминала Морского торгового порта. Минобороны РФ и местные власти еще не комментировали информацию.

Как уточняет канал, терминал в порту загорелся, перед возгоранием прогремело два взрыва. Mash добавил, что в настоящий момент с предприятия эвакуировали около 150 человек.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на кадрах которого горит терминал в порту. Как выяснил канал, жители города Кингисеппа, который находится на расстоянии 35 километров от порта, слышали звуки пролетающих беспилотников.

Киев не хочет переходить к обороне

Переход ВСУ в оборону на линии фронта недопустим, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, такое решение приведет к заморозке конфликта.

Глава офиса добавил, что решение есть. И оно «не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться», заключил Ермак.

Ключевая роль в срыве контрнаступления ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск, его сообщение опубликовала пресс-служба Министерства обороны России. Глава ведомства подчеркнул, что возведенная система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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