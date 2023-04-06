Украина убивает своих бойцов: новости СВО на вечер 6 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и озвучил информацию, которую ему предоставили накануне. Глава государства рассказал, что российские солдаты взяли в плен 14 военнослужащих ВСУ и приставили к ним охрану. Впоследствии украинские военные уничтожили этих пленных, выпустив по ним 300 снарядов. Президент заявил, что Россия имеет дело с киевским режимом, который ведет себя цинично и жестоко не только по отношению к российских гражданам, но и к своим. Путин также отметил, что необходимо отодвинуть ВСУ от линии соприкосновения туда, откуда они не смогут нанести урон военнослужащим ВС России.

К настоящему моменту ситуация на Украине не имеет перспектив мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что иных путей, кроме продолжения специальной военной операции, пока нет.

Снова в центре внимания в зоне СВО оказался Артемовск, где идут ожесточенные бои уже более шести месяцев. Несколько дней назад связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин показал, что над администрацией города был поднят российский флаг. Он подчеркнул, что Артемовск юридически взят. 6 апреля Пригожин опроверг сообщения СМИ о том, что ВСУ бегут из Артемовска. Он сказал, что украинские военнослужащие никуда не уходят. Как отметил предприниматель, ВСУ организовали оборону внутри города. Сначала они сделали это на железной дороге, а затем в районе многоэтажек в западном квартале Артемовска.

В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске. Как отметил чиновник, подразделениям ВСУ пришлось отступить и теперь практически весь город находится под контролем ВС России.

Гагин оценил невозвратные потери украинских войск в Артемовске в 15–20 тысяч человек. Также, по его словам, сейчас бойцы ВСУ не могут покинуть город, так как все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем ВС РФ.

На Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка подразделения мотострелкового соединения Южной группировки войск пресекли попытку ВСУ контратаковать позиции переднего края. В ходе стрелкового боя было уничтожено до десяти украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. На Краснолиманском направлении ВСУ попытались вернуть утраченные позиции, однако атака была сорвана артиллерией, сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

На Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили три попытки ВСУ провести разведку боем. В итоге было ликвидировано до 20 украинских бойцов. Кроме того, на этом направлении российские военные обнаружили и уничтожили БМП «Брэдли», а при попытке ее эвакуации уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что танки Challenger 2 прибывают в подразделения ВСУ на Запорожском направлении. Вооруженные силы РФ готовы им противодействовать непосредственно на линии боевого соприкосновения. Также он сообщил, что координацию ВСУ на линии фронта в Запорожской области курируют иностранные военные. По словам Рогова, в сферу их компетенции входит не только координация действий отдельных частей группировки, но и работа со скоростью выполнения задач.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские пограничники пресекли попытку проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы в составе 20 человек. По его словам, ДРГ намеревалась пересечь границу в Погарском районе.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что при минометном обстреле поселка Запесочье в Брянской области погиб один человек. Канал передает, что еще один человек после обстрела был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Минобороны эту информацию не комментировало.

После завершения спецоперации в Боевой устав ВС РФ нужно будет добавить новые средства вооружения, в том числе беспилотники, которые есть в каждом подразделении, считает профессор Академии военных наук полковник в отставке Виталий Струговец. Он отметил, что наряду с новым вооружением появляются новые профессии, в том числе оператор БПЛА.