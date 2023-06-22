Украина теряет солдат и отступает: новости СВО на утро 22 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

В районе населенного пункта Новоданиловка, что на Запорожском направлении, войска группировки «Восток» успешно отбили нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил представитель Минобороны РФ Олег Чехов. По его словам, противник был вынужден отступить, понеся потери в живой силе и технике.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что Украина на первом этапе контрнаступления потеряла три-четыре полноценные бригады ВСУ из девяти. По его словам, украинское руководство «не ожидало» потерь на таком уровне. Дандыкин пояснил, что по этой причине президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что «это не Голливуд».

Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона. Он подчеркнул, что, несмотря на это, ведомство продолжает штатную работу.

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Латвия намерена передать Украине все имеющиеся у нее боевые вертолеты, заявил премьер-министр балтийской республики Кришьянис Кариньш. По его словам, боевые машины в настоящее время проходят подготовку к передаче ВСУ. Кариньш добавил, что Рига уже отдала Киеву все свои переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, а также помогает ему беспилотниками. Кроме того, в Латвии прошли тренировку порядка трех тысяч украинских солдат.

Фото: FabiaN SimaN/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коалиция западных стран рассматривает возможность создания учебного хаба в Румынии для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. В настоящее время идут переговоры о заключении контракта. Предполагается, что обучением пилотов займутся специалисты компании Lockheed Martin — производителя истребителей F-16. Представитель Министерства обороны Нидерландов также подтвердил, что страны — партнеры по коалиции активно работают над созданием учебного центра для пилотов F-16 в Восточной Европе.

Основная часть боевых действий на территории проведения СВО завершится к осени 2023 года, заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty разведчик Пентагона в отставке Скотт Риттер. При этом он предположил, что ВС РФ смогут удержать новые территории и создать буферную зону вокруг них.

Супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что она с мужем живут раздельно из соображений безопасности. По ее словам, такие меры были приняты из-за СВО. Она добавила, что не может позволить себе совместный досуг или развлечения в настоящее время. Первая леди Украины отметила, что ежедневно ходит на работу, а затем возвращается к детям. Жена президента уточнила, что Зеленский ночует в офисе.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что в случае нанесения удара ВСУ по Крыму последуют ответные меры. Дипломат напомнил о словах министра обороны РФ Сергея Шойгу, который предостерег Киев от применения британских ракет высокой дальности Storm Shadow против полуострова. Глава российской дипмиссии в Лондоне добавил, что Украина должна принять во внимание последствия и возможные ответные действия со стороны России.

Великобритания и Франция допускают ускоренное вступление Украины в НАТО, сообщает телеканал Sky News. В материале издания приводятся слова главы МИД Британии Джеймса Клеверли, который заявил, что «многие требования» плана действий по членству (ПДЧ) для Киева уже выполняются, сославшись на генсека Альянса Йенса Столтенберга.

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что стратегия Вашингтона при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей, поставляемых ВСУ. На вопрос о том, почему США продолжают снабжать Киев более мощным вооружением несмотря на угрозу эскалации, дипломат ответил, что все поставленные на Украину вооружения были одобрены в том числе партнерами Соединенных Штатов.

В Пензе задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в госизмене. В 2022 году мужчина через соцсети передавал украинской стороне данные о военнослужащих ВС РФ. Ранее его уже судили за заведомо ложный донос и угрозы представителю власти. Сейчас мужчине грозит пожизненное заключение.

В зоне СВО погиб председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов. Мужчина находился на передовой линии в рамках спецоперации с конца 2022 года. В Минобороны России информацию не комментировали. Альберту Юнусову было 45 лет. Он имел за собой опыт службы во внутренних войсках и проработал более 16 лет в избирательной комиссии своего района.

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