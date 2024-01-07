Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Брянскую область, сообщило Министерство обороны РФ. Беспилотник ВСУ был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.
Информацию подтвердил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Он уточнил, что украинская стороны пыталась атаковать Погарский район. При этом губернатор отметил, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, — сообщил Богомаз.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе было нарушено электроснабжение и поврежден частный дом из-за атаки ВСУ. Хозяину строения помогут его восстановить, указал он.