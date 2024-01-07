Украина попыталась атаковать Брянскую область посреди дня Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Брянскую область, сообщило Министерство обороны РФ. Беспилотник ВСУ был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Информацию подтвердил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Он уточнил, что украинская стороны пыталась атаковать Погарский район. При этом губернатор отметил, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, — сообщил Богомаз.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе было нарушено электроснабжение и поврежден частный дом из-за атаки ВСУ. Хозяину строения помогут его восстановить, указал он.