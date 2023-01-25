Пушилин назвал направление, куда Киев стягивает свои резервы Пушилин: Украина перебрасывает резервы в район Марьинки

Фото: Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины продолжают перебрасывать резервы в район Марьинки в Донецкой Народной Республике, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что такими образом украинские военнослужащие пытаются затянуть взятие под контроль населенного пункта. Бои, по словам Пушилина, сейчас ведутся в частном секторе, передает РИА Новости.

Сейчас боевые действия ведутся в частном секторе. Противник продолжает пока еще перебрасывать резервы, стараясь изо всех сил затянуть освобождение Марьинки, — сказал Пушилин.

Ранее он заявил, что украинским войскам дан приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество жертв. Пушилин уточнил, что взятие Марьинки под российский контроль — лишь вопрос времени.

Полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что главными направлениями для наступления российских войск после взятия Соледара могут стать Марьинка, Артемовск и Авдеевка. По его словам, именно из этих городов в Донецк прилетало больше всего снарядов ВСУ. Согласно прогнозу военного эксперта, для установления контроля над этим территориями ВС РФ потребуется не более 1–1,5 месяца.