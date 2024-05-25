Украина открыла все шлюзы на плотине Днепрогэса: правда или нет

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Украина открыла все шлюзы на плотине Днепрогэса, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. При этом позже данную информацию подвергли сомнению. Правда ли, что на гидроэлектростанции открыли шлюзы?

Что происходит на Днепрогэсе

По данным Сальдо, на Днепрогэсе происходит массовый сброс воды, которая будет прибывать в течение нескольких дней. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления», — добавил глава региона.

Как отреагировали МЧС и ЗАЭС на новость о Днепрогэсе

МЧС России по Херсонской области контролирует обстановку на левом берегу Днепра из-за запущенного Украиной сброса воды на Днепрогэсе, сообщила пресс-служба ведомства. Спасатели уже получили прогноз от Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, касающийся возможных последствий открытия всех шлюзов. Также ситуацию прокомментировали на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населенным пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление, однако сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды», — сообщили в ведомстве.

В документе сказано, что скорость потока уменьшится до места расположения разрушенной Каховской плотины. В низовья Днепра вода стечет равномерно. В свою очередь директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что работники станции не прогнозируют рисков для станции от сброса воды на Днепрогэсе.

Что сказал Рогов о ситуации на Днепрогэсе

Появившаяся в Сети информация об открытии Украиной шлюзов на Днепрогэсе не соответствует действительности, заявил глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он допустил: ошибка была сделана из-за того, что шлюзы перепутали с шандорными затворками. Их открыли после ракетного удара по машинному залу ДнепроГЭС-2 в марте, уточнил он.

«Это было сделано по причине невозможности генерировать электроэнергию на Днепрогэсе из-за повреждения генераторов. При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому ее начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы», — объяснил Рогов.

Какие повреждения были зафиксированы на Днепрогэсе

23 марта генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской гидроэлектростанции, расположенной в Запорожской области. По его словам, крупнейшая ГЭС страны перестала производить электроэнергию.

«Из-за обстрелов Днепрогэса мы потеряли еще около 20% регулирующих мощностей. Трудно сейчас сказать, когда мы можем запустить станцию. Мы проводим определенные испытания, но гидроэлектростанция не производит электроэнергию», — сказал Сирота.

Он объяснил, что на Днепрогэсе есть оборудование, которое не подлежит восстановлению. По его данным, речь идет об элементах, требующих изготовления по индивидуальному заказу. Компания сообщит позднее относительно оборудования, которое подлежит замене и капитальному ремонту, уточнил он.

«Чтобы разобрать завалы и добраться до нашего основного оборудования необходимо минимум три-четыре дня», — сказал Сирота.

Он добавил, что «Укргидроэнерго» обратилось за помощью к Всемирному банку, Европейскому банку реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку. Международные финансовые учреждениям пообещали оказать помощь в восстановлении энергетического объекта.

«Укргидроэнерго» информировало об обстреле Днепрогэса 22 марта. В компании рассказали, что там произошли взрывы и начался пожар.

«Укргидроэнерго» заверяла, что угрозы прорыва плотины нет.

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