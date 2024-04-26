Украина нажила себе неожиданного врага: новости СВО на утро 26 апреля

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Посольство Украины, Берлин

Киевские власти совершили большую ошибку, когда приняли решение приостановить консульские услуги в отношении находящихся за границей граждан Украины призывного возраста, заявил политолог Константин Бондаренко. По его словам, украинцы будут массово подавать иски к правительству.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига инициированным запретом превысил свои полномочия, добавил Бондаренко. Любой европейский суд расценит это как серьезное нарушение, констатировал он.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 25 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

В США допустили удар ВСУ по Крыму ракетами ATACMS

Украина после поставок со стороны США дальнобойных ракет ATACMS сможет применить их для ударов по Крыму, передает газета New York Times со ссылкой на представителей Пентагона. По информации чиновников, таким способом Киев «усилит давление» на полуостров.

Два человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками

Два мирных жителя погибли и еще пятеро пострадали в результате обстрела Донецка украинскими военными, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, уточнили в ведомстве.

Фото: МО Украины

ВСУ ударили по Токмаку иностранными бомбами

Украинские военные при обстреле города Токмак в Запорожской области применили управляемые авиационные бомбы иностранного производства, сообщили в оперативных службах. По информации журналистов, два снаряда были поражены российской системой ПВО.

Пять жилых домов и здание детского сада получили повреждения после удара украинских войск по многоквартирному дому в Токмаке Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, жильцов эвакуировали.

Украине отказали в передаче ЗРК Patriot или С-300

Греция не будет передавать Украине зенитные ракетные комплексы, такие как американские Patriot или российские С-300, сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai. Он пояснил, что Афины и дальше будут помогать Киеву, однако не собираются наносить ущерб собственному оборонному комплексу.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

В США высказались о размещении военных советников у линии фронта на Украине

Дополнительное число военных советников США при переброске на Украину не будут находиться у линии фронта, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге. По его словам, американские представители будут работать в посольстве.

Речь идет о небольшом числе советников, добавил представитель ведомства. Белый дом не намерен вести боевые действия на территории Украины, напомнил он.

Российский боец оценил эффективность бронетранспортеров НАТО

Бойцы группировки войск «Восток» при поддержке САУ «Мста-С» поразили несколько бронетранспортеров НАТО на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. Командир артиллерийской батареи с позывным Кремень рассказал, что такое происходит регулярно.

Также, объяснил военный, в задачи его группы входит поражение узлов снабжения, мест дислокации ВСУ. По его словам, боевое дежурство идет круглосуточно.

Куда ВСУ могут ударить ракетами ATACMS

Украинские войска попытаются атаковать новую железную дорогу России из Ростова-на-Дону в Крым, допустил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключает, что для этого они используют средства поражения, переданные Западом.

По мнению Матвийчука, у России есть все средства и силы, чтобы отразить предполагаемые удары по новому транспортному коридору.

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