Украина направила на Курскую область 37 БПЛА Старовойт: ПВО ликвидировала и обезвредила 37 дронов ВСУ в Курской области

Фото: МО РФ

В Курской области ликвидировали и обезвредили 37 украинских дронов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, в течение дня неоднократно обстреливались поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, хутор Отруба Глушковского района, деревня Успеновка, село Гордеевка Кореневского района и другие.

Ракета ВСУ была сбита над Медвенским районом. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 37 украинских дронов, — написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по объектам в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях в ночь на 17 июня. В пресс-службе Минобороны России отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку противника. Один украинский дрон был сбит над Белгородской областью, два — над Воронежской и еще три — над Липецкой областью.

До этого глава Воронежской области Александр Гусев заявил об ударе украинских беспилотников по территории региона. Это были дроны самолетного типа. При атаке никто не пострадал, разрушений нет. В области был запущен режим опасности нападения БПЛА.