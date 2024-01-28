Украина может потерять еще четыре города: новости СВО на утро 28 января

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Украина может потерять контроль еще над четырьмя городами, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, это будут Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск.

Он добавил, что если Украина и Запад будут продолжать настаивать на том, чтобы не вести переговоры, то тогда Москва выполнит все свои задачи спецоперации при помощи военной силы. Он пояснил, что если потребуется, то российские войска могут дойти вплоть до польской границы.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 27 января, читайте в материале NEWS.ru.

Украинский «Ураган» уничтожили над Белгородской областью

Реактивный снаряд удалось уничтожить дежурными средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны. По данным ведомства, боеприпас был выпущен реактивной системой залпового огня «Ураган», принадлежащей ВСУ.

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, обошлось без пострадавших. Населенный пункт дважды за день подвергся атаке ВСУ.

США не хотят мирного урегулирования на Украине

Россия могла бы быстро завершить конфликт на Украине через переговоры, как об этом говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, Соединенные Штаты препятствуют этому.

По мнению Риттера, Вашингтон должен учитывать позицию Москвы относительно членства Украины в НАТО. Он считает, что Кремль всегда был готов к разумному обсуждению ситуации с учетом интересов национальной безопасности России. Бывший разведчик подчеркнул, что попытки использовать Украину для подрыва России и расширения НАТО не имеют аналогии с американской ситуацией, и выразил надежду, что американцы поймут позицию России.

Американские запасы иссякли после помощи Киеву

Активные поставки вооружений Украине привели к тому, что собственных запасов у США хватит лишь на месяц полномасштабного военного конфликта, рассказал бывший разведчик Вооруженных сил Штатов Тони Шаффер. По словам аналитика, Вашингтон не успевает восполнять арсеналы для собственных нужд, в результате чего вооружений лишились все войска, кроме космических сил.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

«Орланы» помогли уничтожить пункт управления ВСУ

Дроны «Орлан» содействовали уничтожению передового пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении с использованием высокоточного боеприпаса «Краснополь», сообщил представитель Министерства обороны РФ. Группировка войск «Запад» 6-й общевойсковой армии использовала беспилотники с лазерным наведением цели для направления огня по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

По информации ведомства, беспилотники передали точные координаты самоходным гаубицам «МСТА-С» для уничтожения передового пункта управления батальона механизированной бригады ВСУ. «Птички» были успешно использованы для обнаружения скопления бронированной техники и боевиков ВСУ в лесопосадке.

Российские десантники сбили три украинские «Бабы-яги»

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) десантных войск России успешно сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга» на направлении в районе Херсона, сообщили журналистам представители Министерства обороны РФ. По данным ведомства, при обнаружении вражеских беспилотников в районе своих позиций бойцы ПВО приступили к сопровождению и уничтожению целей при помощи управляемых ракет.

«Аллигатор» разбомбил опорник ВСУ на Купянском направлении

Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны. Там отметили, что после применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

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