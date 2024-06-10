Украина лишилась села в ДНР «Страна.ua»: ВС РФ взяли под контроль село Очеретино в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Солдат РФ

Военнослужащие Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Очеретино в ДНР после бегства части подразделений ВСУ на фоне плохой подготовки украинской стороны к обороне, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные проекта Deep State. Село было взято с минимальными боями. В Минобороны России пока не подтвердили информацию о взятии населенного пункта.

Оборона в нем (в Очеретино. — NEWS.ru) не была готова, как и, собственно, не было и кому его оборонять, — уточнило издание.

В материале отмечается, что первые проблемы на данном участке фронта начались, когда из соседнего Новокалиново сбежало подразделение теробороны, которым командовал бывший депутат. После этого произошла неподготовленная попытка контратаки, обернувшаяся для ВСУ потерями.

После провала контратаки некоторые подразделения начали самовольно оставлять свои позиции. Другие тем временем пытались обороняться. Украинские бойцы наносили основную массу ударов артиллерией.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, какие села остались без жителей. По словам руководителя республики, ВСУ сделали все, чтобы сделать жизнь мирных граждан в Артемовске и Соледаре невозможной. Пушилин подчеркнул, что в этих селах не проживает ни одного человека из числа гражданских лиц.