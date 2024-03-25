Украина дрожит сильнее Белгорода: Харьков, Одесса без света. Что дальше?

Фото: Минобороны РФ

Рои российских дронов атакуют Одессу, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там подчеркнули, что в городе поврежден объект энергоинфраструктуры, из-за чего в нескольких районах пропали вода и электричество. Об атаках на украинские города — в материале NEWS.ru.

«Рои дронов атакуют Украину: в Одессе после удара во многих районах исчезли свет и вода. С 00:20 воздушная тревога в Одессе и Николаеве <...> Власти подтвердили поражение объекта энергетической инфраструктуры», — отметили авторы материала.

Взрывы в Одессе, света больше нет

Серия взрывов прозвучала в Одессе и Одесской области, сообщила «Страна.ua». В материале уточняется, что хлопки раздались спустя примерно 50 минут после объявления в регионе воздушной тревоги. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

Телеграм-канал «Типичная Одесса» написал, что после взрывов в некоторых районах города нет света и воды. Воздушную тревогу объявили также в Николаевской области, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Киев трясется: мощные взрывы в украинской столице

Серия мощных взрывов прогремела ночью в Киеве, сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Воздушная тревога на данный момент звучит на всей территории Украины.

По словам Кличко, в городе работает противовоздушная оборона. Другие подробности ситуации не приводились. Кроме того, очевидцы рассказали о трех мощных взрывах ночью в столице Украины. Они раздались в центральных районах города, уточнили собеседники агентства.

Власти Харькова ввели почасовые графики подачи света

В Харькове в результате повреждения оборудования введены почасовые графики подачи электроэнергии, сообщила пресс-служба «Укрэнерго». Также возможны ограничения в Одесской и Хмельницкой областях, предупредили в энергокомпании. В Харьковской области в результате ночных взрывов без света остались почти 16 тысяч абонентов в четырех общинах.

Все подстанции и ТЭЦ в Харькове повреждены

В Харькове зафиксированы серьезные разрушения, заявил мэр города Игорь Терехов в эфире украинского телемарафона, комментируя восстановление местной критической инфраструктуры. По его словам, были повреждены все электрические подстанции, а также тепловая электростанция.

«Очень серьезные разрушения, разрушены все трансформаторные подстанции, разрушена ТЭЦ», — сказал градоначальник.

Глава Харькова добавил, что сейчас ремонтные бригады города работают над восстановлением поврежденных объектов. При этом Терехов не стал озвучивать конкретные сроки завершения работ.

Массированный удар ВС РФ по украинской энергетике

Российские военные нанесли серию ударов при помощи дальнобойных ракет и беспилотников по украинским объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны России. Также были поражены предприятия, где осуществлялись сборка и испытания безэкипажных катеров ВСУ.

На Купянском направлении отражены три контратаки украинской армии и нанесены удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ. По данным Минобороны РФ, в итоге украинская сторона потеряла до 140 солдат, танк, два пикапа, а также артсистему М777, произведенную в США, и гаубицу «Мста-Б».

Украиских «Вампиров» продолжают истреблять

Вооруженные силы России продолжают выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Белгородском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Так, в ходе последней операции было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и реактивная система залпового огня MARS. Объекты были поражены в районах населенных пунктов Потихоново и Землянка в Харьковской области.

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