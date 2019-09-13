https://static.news.ru/photo/fb157f8c-d54a-11e9-ad9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ari_gol1000/instagram

Полиция Краснодара задержала подозреваемого в краже дорогостоящих часов. Аксессуары принадлежат известному футболисту местного клуба — нападающему Ари.

По данным силовиков, фигурант забрался в дом спортсмена и унёс с собой 12 часов, общая стоимость которых составила около 23 млн рублей, передаёт официальный сайт МВД России . Ранее судимый гражданин в настоящий момент находится под стражей, пишет Life .

Несколько украденных часов задержанный успел продать, а другие спрятал в подвале заброшенного строения. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу, — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее News.ru сообщал, что в турецком Бодруме похитили яхту президента футбольного клуба «Бешикташ» Фикрета Ормана. Бизнесмен стал очередной жертвой в серии дерзких угонов яхт люкс-класса.