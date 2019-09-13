Полиция Краснодара задержала подозреваемого в краже дорогостоящих часов. Аксессуары принадлежат известному футболисту местного клуба — нападающему Ари.
По данным силовиков, фигурант забрался в дом спортсмена и унёс с собой 12 часов, общая стоимость которых составила около 23 млн рублей, передаёт официальный сайт
Несколько украденных часов задержанный успел продать, а другие спрятал в подвале заброшенного строения. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу, — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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