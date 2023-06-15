UKR INFORM: в центре Херсона прогремели взрывы

Фото: ГУ ДСНС Украины

Telegram-канал UKR INFORM сообщает, что в центре Херсона прогремело два взрыва. По информации канала, в городе виден дым. В Сети было опубликовано фото с предполагаемого места прилета. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Херсон под обстрелом! Уже известно о двух прилетах по центру города, — говорится в сообщении украинского СМИ.

В подконтрольной Киеву части Херсонской области в 06:40 включилась воздушная тревога.

Утром 14 июня оперативное командование «Юг» ВСУ сообщило о ночных взрывах в Одессе. По данным структуры, в результате обстрелов частично разрушено и загорелось складское помещение, пострадали другие объекты. Как утверждают власти, под обстрелами погибли трое человек, еще 10 получили различные ранения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

13 июня Telegram-канал Klymenko Time сообщил, что ночью в Киеве, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы. По информации канала, в украинской столице все атаки были отражены, а в Харькове и Кривом Роге зафиксированы прилеты. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прилете беспилотника и пожаре в Салтовском районе. Минобороны России эту информацию не комментировало.