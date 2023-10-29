Ситуация с пожаром на нефтяном объекте в Коми ухудшилась В Коми огонь с пустого нефтяного резервуара перекинулся на емкость с нефтью

Фото: t.me/mchs_official

Огонь из пустого нефтяного резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич в Telegram. При этом отмечается, что емкость наполнена на пять-семь метров, а рядом находятся постройки с водой.

Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от 5–7 метров. Нефтепровод находится под землей, угрозы нет. Рядом стоящие резервуары наполнены водой, — написала Кисилевич.

По данным МЧС площадь пожара составляет 360 кв. м. Для тушения используются 25 единиц техники. Сейчас огонь заливают с высотного крана, задействован пеноподъемник. Также для охлаждения соседних резервуаров поданы лафетные стволы.

Взрыв резервуара временного содержания нефти произошел в районе поселка Верхнеколвинск. Резервуар был выведен из эксплуатации, нефти в нем не было. Утечки и возможного загрязнения нет. Возгоранию был присвоен ранг № 2. СКР региона завел уголовное дело по факту происшествия. Два сотрудника, занимавшиеся очисткой резервуара, пострадали, еще один человек погиб.