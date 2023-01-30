«Ухожу красиво»: член омского правительства отметила отставку танцами Омская чиновница Дернова ушла в отставку под песню группы «Звери» со словам «Ухожу красиво»

Фото: t.me/dernova_tata

Татьяна Дернова

Зампредседателя омского правительства Татьяна Дернова отпраздновала уход в отставку танцами в развлекательном заведении под песню группы «Звери» «Районы-кварталы». В своем Telegram-канале чиновница сообщила, что 26 января она сама приняла решение об отставке и поблагодарила всех, с кем ей довелось общаться профессионально и «просто по-человечески». Она также поблагодарила за оказанное доверие губернатора Александра Буркова, который подтвердил ее уход с должности.

26 января я сама написала заявление на увольнение. Это мое решение. Благодарна всем, с кем довелось общаться профессионально и просто по-человечески. Благодарна Губернатору Омской области А.Л.Буркову за оказанное мне доверие, — написала Дернова в своем Telegram-канале.

Ранее почетный представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков), включенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, решил покинуть пост верховного ламы Калмыкии. По его словам, он служил «калмыцкому народу и буддистам всей России».