Угрозу ракетной опасности объявили в двух регионах Власти сообщили о ракетной опасности в Курской и Белгородской областях

В Железногорске Курской области объявлена угроза ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Кроме того, ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сказал глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — сказал Гладков.

Аналогичное сообщение опубликовал Старовойт в 11:20 по мск. За несколько минут до этого предупреждение выпустил Гладков.