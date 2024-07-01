Угрозу опасности атаки БПЛА объявили в российском регионе Угрозу опасности атаки беспилотников объявили в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области объявляется опасность атаки БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он призвал население к бдительности.

Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — написал он.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявлял в регионе авиационную опасность. Он отметил, что оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона атаковали частный автомобиль в районе села Новое Волоконовского района, погибла четырехлетняя девочка, сообщил 30 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины атаковали населенные пункты Безымено, Смородино и Пороз Грайворонского городского округа, во всех случаях обошлось без пострадавших. Гладков уточнил, что в селе Безымено полностью разрушены три частных дома, поврежден неработающий магазин и линии газоснабжения. В двух частных домовладениях села Смородино выбиты окна и посечены заборы, в одном легковом автомобиле выбито заднее стекло. В селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи, повредив его.