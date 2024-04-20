Угрозу атаки БПЛА отменили в Липецкой области Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявлена отмена режима угрозы БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. При этом, по его словам, все еще сохраняется желтый уровень опасности.

Внимание! Отбой «Угрозы атаки БПЛА». Благодарю военных за молниеносную реакцию на угрозу. Это их самолеты вы слышали в небе. На территории области сохраняется желтый уровень — «Воздушная опасность», — написал Артамонов.

Ранее Артамонов заявил, что в Липецкой области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона рекомендовал жителям не приближаться к обломкам БПЛА и не трогать их, а также по возможности оставаться дома.

Той же ночью, 20 апреля, село Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что вспыхнул жилой дом, в котором погибли два мирных жителя — женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из охваченной огнем постройки. Кроме того, в результате нескольких сбросов сгорел сарай, еще один жилой дом оказался сильно поврежден.