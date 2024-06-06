Угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области Смирнов: режим опасности атаки БПЛА введен в Курской области

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Режим опасности атаки беспилотников ввели в Курской области, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, ПВО приведена в боеготовность.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что ВСУ атаковали беспилотниками КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа. Водитель фуры не пострадал, а находившийся за рулем легковушки мужчина получил осколочные ранения и обратился в больницу. Его здоровью ничего не угрожало, констатировал Гладков.

До этого украинские военные попытались атаковать гражданские объекты на территории Геленджика. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что все БПЛА были подавлены силами ПВО, обошлось без пострадавших. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание.

Кроме того, Минобороны РФ информировало, что система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Татарстаном. Целью дрона ВСУ было совершение террористической атаки в отношении объектов на российской территории, резюмировали в ведомстве.