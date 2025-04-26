Угрозу атаки беспилотников объявили в одном из российских регионов Правительство Ивановской области объявило об угрозе атаки БПЛА на регион

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ивановской области, сообщила пресс-служба правительства региона. На данный момент о возможных происшествиях ничего не говорилось.

В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что за сутки Вооруженные силы Украины более 10 раз атаковали Донецкую Народную Республику. Глава региона Денис Пушилин отметил, что противник применял ствольную артиллерию калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, ВСУ ударяли по Лисичанску в Луганской Народной Республике. В результате атак погибла одна из девятилетних девочек-близняшек, которая получила серьезные ранения. Медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Информации об атаках поступали и из Белгородской области. Украинская армия атаковала с помощью БПЛА легковой автомобиль на участке автодороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе. Жертвами атаки стали двое мирных жителей. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног.